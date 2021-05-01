اليابان: زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب الساحل الشمالي الشرقي للبلاد

زلزال - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت السلطات اليابانية، اليوم السبت، إن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة وقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، لكن لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي"، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS)، إن الزلزال وقع فجرا على عمق 47 كيلومترًا في المحيط الهادئ، قبالة مدينة إيشينوماكي بمحافظة مياجي، بالقرب من مركز زلزال هائل وقع عام 2011، وتسبب في حدوث تسونامي قتل أكثر من 18 ألف شخص.