إسرائيل: عدد حالات (كورونا) النشطة ينخفض إلى نحو 1500





وأضافت، بأن عدد حالات (كورونا) النشطة هبط إلى نحو 1500، وعدد المرضى بحالة خطيرة إلى نحو 110.



وفي ضوء هذه المعطيات، يتواصل خلال الأيام القادمة رفع القيود الصحية تدريجياً.











رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم السبت، بأن هناك تحسناً مستمراً بالحالة الوبائية في إسرائيل.