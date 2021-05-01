إسرائيل: عدد حالات (كورونا) النشطة ينخفض إلى نحو 1500
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم السبت، بأن هناك تحسناً مستمراً بالحالة الوبائية في إسرائيل.
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم السبت، بأن هناك تحسناً مستمراً بالحالة الوبائية في إسرائيل.
وأضافت، بأن عدد حالات (كورونا) النشطة هبط إلى نحو 1500، وعدد المرضى بحالة خطيرة إلى نحو 110.
وفي ضوء هذه المعطيات، يتواصل خلال الأيام القادمة رفع القيود الصحية تدريجياً.
وفي ضوء هذه المعطيات، يتواصل خلال الأيام القادمة رفع القيود الصحية تدريجياً.
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