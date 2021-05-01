دولي

إسرائيل: عدد حالات (كورونا) النشطة ينخفض إلى نحو 1500

إسرائيل: عدد حالات (كورونا) النشطة ينخفض إلى نحو 1500
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، اليوم السبت، بأن هناك تحسناً مستمراً بالحالة الوبائية في إسرائيل. 

وأضافت، بأن عدد حالات (كورونا) النشطة هبط إلى نحو 1500، وعدد المرضى بحالة خطيرة إلى نحو 110.

وفي ضوء هذه المعطيات، يتواصل خلال الأيام القادمة رفع القيود الصحية تدريجياً.



أخبار ذات صلة

اليابان: زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب الساحل الشمالي الشرقي للبلاد

اليابان: زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب الساحل الشمالي الشرقي للبلاد

الهند تواصل تسجيل أرقام كارثية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

الهند تواصل تسجيل أرقام كارثية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

بينها تركيا... إسرائيل تحظر سفر مواطنيها إلى 7 دول

بينها تركيا... إسرائيل تحظر سفر مواطنيها إلى 7 دول

روسيا ترد على عقوبات أوروبا بمنع مسؤولين من دخول أراضيها

روسيا ترد على عقوبات أوروبا بمنع مسؤولين من دخول أراضيها

تركيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بفيروس كورونا

تركيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بفيروس كورونا

باحثون عن الكنوز يصلون إلى &#34;كنز هتلر&#34; في بولندا

باحثون عن الكنوز يصلون إلى "كنز هتلر" في بولندا

الصحة العالمية: تدهور حاد في الوضع الوبائي حول العالم

الصحة العالمية: تدهور حاد في الوضع الوبائي حول العالم

البرازيل تتخطى عتبة الـ400 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

البرازيل تتخطى عتبة الـ400 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: في الأول من أيار ... نطالب بدعم التلاحم الاقتصادي للمقدسيين

حنا عيسى: في الأول من أيار ... نطالب بدعم التلاحم الاقتصادي للمقدسيين

غزة: طاقم طبي ينجح بتركيب دعامة ووصلة شريانية بنفس الوقت لمريض في الستين

غزة: طاقم طبي ينجح بتركيب دعامة ووصلة شريانية بنفس الوقت لمريض في الستين

تقرير: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة التهويد والتمييز العنصري بشكل منهجي بمدينة القدس‎

تقرير: الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسة التهويد والتمييز العنصري بشكل منهجي بمدينة القدس‎

عياش يجدد موقفه الداعم والثابث للقيادة الفلسطينية برفضها إجراء الانتخابات دون القدس

عياش يجدد موقفه الداعم والثابث للقيادة الفلسطينية برفضها إجراء الانتخابات دون القدس

&#34;الديمقراطية&#34; تنتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن (أونروا)

"الديمقراطية" تنتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن (أونروا)

مؤسسة ياسر عرفات تفتح باب الترشيح لـ جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2021

مؤسسة ياسر عرفات تفتح باب الترشيح لـ جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2021

الهيئة المستقلة تطالب بإبقاء زخم ملف الانتخابات واستمرار جهود الوحدة واحترام الحقوق والحريات العامة

الهيئة المستقلة تطالب بإبقاء زخم ملف الانتخابات واستمرار جهود الوحدة واحترام الحقوق والحريات العامة

العربية الفلسطينية: لا انتخابات دون القدس عاصمة فلسطين

العربية الفلسطينية: لا انتخابات دون القدس عاصمة فلسطين

منوعات

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: كيف أنقذت ياسمين عبد العزيز زوجها من موت محقق

شاهد: فنانة مشهورة تكشف عن سبب تقبيلها يد سمير غانم كلما تقابله

شاهد: فنانة مشهورة تكشف عن سبب تقبيلها يد سمير غانم كلما تقابله

بعد اتهامها بخطف زوج بلقيس.. هل هذا الشاب هو خطيب المهرة البحرينية ؟

بعد اتهامها بخطف زوج بلقيس.. هل هذا الشاب هو خطيب المهرة البحرينية ؟

شاهد: رقصة ليلى أحمد زاهر التي عرضتها للانتقادات الجارحة

شاهد: رقصة ليلى أحمد زاهر التي عرضتها للانتقادات الجارحة

شاهد كيف اعترفت روان بن حسين بندمها عن الإنفصال و حبها لطليقها

شاهد كيف اعترفت روان بن حسين بندمها عن الإنفصال و حبها لطليقها

شاهد كيف تتخطى بلقيس فتحي أزمة طلاقها

شاهد كيف تتخطى بلقيس فتحي أزمة طلاقها

شاهد كيف ردت أسيل عمران على منتقدي مشهد رقصها في شهر رمضان

شاهد كيف ردت أسيل عمران على منتقدي مشهد رقصها في شهر رمضان

شاهد: يسرا تكشف عن زوجها لأول مرة في مسلسل &#34;حرب أهلية&#34;

شاهد: يسرا تكشف عن زوجها لأول مرة في مسلسل "حرب أهلية"

من هم الفنانين الذين تعرضوا لورطة كبيرة في شهر رمضان ؟

من هم الفنانين الذين تعرضوا لورطة كبيرة في شهر رمضان ؟

شاهد: هل المهرة البحرينية السبب الرئيسي بانفصال بلقيس عن زوجها ؟

شاهد: هل المهرة البحرينية السبب الرئيسي بانفصال بلقيس عن زوجها ؟

عربي

الجزائر: آلاف المتظاهرين يخرجون بالشوارع للتنديد بـ&#34;القمع&#34; الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي

الجزائر: آلاف المتظاهرين يخرجون بالشوارع للتنديد بـ"القمع" الأمني والقضائي لنشطاء الحراك الشعبي

السيسي يعلق على تفشي فيروس (كورونا) في الهند

السيسي يعلق على تفشي فيروس (كورونا) في الهند

مقتل ثلاثة أطفال يمنيين بعد انفجار لغم أرضي قرب ميناء الحديدة

مقتل ثلاثة أطفال يمنيين بعد انفجار لغم أرضي قرب ميناء الحديدة

الصحة السعودية: تسجيل 1056 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة السعودية: تسجيل 1056 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)