الهند تواصل تسجيل أرقام كارثية بعدد الإصابات اليومية بفيروس (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت الهند اليوم السبت، تسجيل أرقام كارثية في إصابات فيروس (كورونا) اليومية.



وتخطى عدد الإصابات خلال 24 ساعة الماضية، 400,000 حالة، في رقم قياسي جديد.



في سياق متصل، أفادت وكالة (أسوشيتد برس)، بوفاة 12 مصاباً بفيروس (كورونا) في حريق اندلع في مستشفى غرب البلاد.