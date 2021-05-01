الطقس: استمرار الأجواء الحارة والجافة

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 28-18 28-18 29-18 بيت لحم 28-18 28-18 29-18 رام الله والبيرة 27-17 27-17 28-17 طولكرم 29-19 29-19 30-19 نابلس 29-19 29-19 30-19 قلقيلية 29-19 29-19 30-19 جنين 32-20 32-20 33-20 سلفيت 28-18 28-18 29-18 طوباس 33-20 33-20 34-20 روابي 29-19 29-19 30-19 الخليل 27-17 27-17 28-17 غزه 28-20 28-20 29-20 أريحا 38-23 38-23 39-23 خانيونس 28-20 28-20 29-20 الأغوار الشمالية 36-21 36-21 37-21 رفح 29-19 29-19 30-19

يوم الأحد، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، كون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: