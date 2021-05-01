الطقس: استمرار الأجواء الحارة والجافة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
يوم الأحد، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
يوم الاثنين، كون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
يوم الاثنين، كون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
يوم الثلاثاء، يكون الجو حارا نسبيا الى حار وجافاً ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل أحياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتحذر دائرة الأرصاد الجوية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً، وكذلك من خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:
| المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
| المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|28-18
|28-18
|29-18
|بيت لحم
|28-18
|28-18
|29-18
|رام الله والبيرة
|27-17
|27-17
|28-17
|طولكرم
|29-19
|29-19
|30-19
|نابلس
|29-19
|29-19
|30-19
|قلقيلية
|29-19
|29-19
|30-19
|جنين
|32-20
|32-20
|33-20
|سلفيت
|28-18
|28-18
|29-18
|طوباس
|33-20
|33-20
|34-20
|روابي
|29-19
|29-19
|30-19
|الخليل
|27-17
|27-17
|28-17
|غزه
|28-20
|28-20
|29-20
|أريحا
|38-23
|38-23
|39-23
|خانيونس
|28-20
|28-20
|29-20
|الأغوار الشمالية
|36-21
|36-21
|37-21
|رفح
|29-19
|29-19
|30-19
التعليقات