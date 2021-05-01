فاروق القدومي يصدر بياناً حول تصريحات منسوبة له

أكد القيادي التاريخي في حركة (فتح)، فاروق القدومي "أبو اللطف"، أنه ما زال في فترة النقاهة بعد الوكعة الصحية التي ألمت به.



ونفى القدومي، في بيان له على موقع (فيسبوك)، إجراءه أي لقاء صحفي مرئي أو مسموع أو مكتوب، مع أي جهة كانت، مؤكداً أن ما يتناقله البعض عبر وسائل الإعلام ومنسوب له عارٍ عن الصحة.



وأشار إلى أن كل ما لا يصدر عنه شخصياً أو من خلال إطاره الرسمي يندرج في إطار الدس وإثارة الضغائن.





رام الله - دنيا الوطن