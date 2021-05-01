العربية الفلسطينية: لا انتخابات دون القدس عاصمة فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

جددت الجبهة العربية الفلسطينية موقفها لا انتخابات بدون القدس عاصمة دولة فلسطين، مشددة على أن الانتخابات يجب أن تجرى في غزة، و الضفة ، و القدس الشريف.



كشف جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، النقاب عن أن ذيول الرئيس السابق ترامب يحاولون إحياء صفقة القرن، مؤكدا أن الصفقة دفنها شعبنا الفلسطيني، و ذهبت في مهب الريح مع ترامب، موضحا أن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين.



و قال عاشور: "إن مجرد الموافقة على إجراء الانتخابات دون القدس يعني التسليم بأن القدس عاصمة إسرائيل الأبدية"، مجددا رفض الجبهة ذلك، مؤكدا أن " القدس عاصمة فلسطين الأبدية".



و بين أن إجراء الانتخابات في غزة، و الضفة الغربية يعكس أمرا جديا خطيرا، منوها إلى " خريطة نتانياهو الجديدة لفلسطين دون القدس"، مضيفا:" الشعب و فصائله و قيادته رفضت هذا الكلام جملة و تفصيلا"، مؤكدا لا تقسيم لدولة فلسطين .



و أوضح أن إجراء الانتخابات دون القدس يؤدي إلى الاعتراف بيهودية الدولة، و شطب قضية اللاجئين، و عودتهم وفق القرار الأممي 194، مبينا أن إجراء الانتخابات في غزة و الضفة دون القدس له عواقب سياسية وخيمة ، مضيفا:" و إنهاء المشروع الوطني الفلسطيني".



وثمن عاشور ، قرار الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات، مشددا على إجراء الانتخابات بالقدس، مؤكدا أن المقدسيين لهم الحق السياسي، و الانتخابي ترشحا و تصويتا.