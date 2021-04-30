جنين: إصابة بالرصاص الحي وحالات اختناق بمواجهات مع الاحتلال قرب حاجز الجلمة

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما، مساء اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت قرب حاجز الجلمة شمال شرق جنين.



وذكرت مصادر أمنية، أن الفتى أصيب بعيار ناري في الفخذ، نقل إثرها إلى إحدى مستشفيات جنين، حيث وصفت حالته بالمستقرة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.