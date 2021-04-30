اندلاع مواجهات مع الاحتلال على مدخل بيت لحم الشمالي

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، على مدخل بيت لحم الشمالي.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، فإن مواجهات اندلعت في محيط مسجد بلال بن رباح، بين شبان وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.