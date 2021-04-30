لجان المقاومة: نثمن دعوة النخالة للتوافق على برنامج وطني لمواجهة الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

ثمنت لجان المقاومة الشعبية، دعوة زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، للتوافق على برنامج وطني لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته.



وأكدت لجان المقاومة في تصريح لها، مساء الجمعة، أن الوحدة الوطنية والمقاومة، خيار الشعب الفلسطيني الاستراتيجي للتحرير وكنس الاحتلال.