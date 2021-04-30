شؤون فلسطينية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات بـ(كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بين المواطنين، وذلك في الدورة الثانية ليوم الجمعة.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم، إلى أن العدد الكلي للإصابات، بلغ 493 إصابة، وذلك بعد فحص 1939 عينة، وذلك بنسبة إصابة 25 %.

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