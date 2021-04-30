اشتية يقرر عودة جميع المستقيلين من وظائفهم بسبب ترشحهم للانتخابات لممارسة عملهم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قرر رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الجمعة، عودة جميع الموظفين الذين قدموا استقالاتهم من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة والمجالس البلدية والقروية لغرض الترشح للانتخابات التشريعية، لوظائفهم بعد تقديم إشعارات بذلك للجهات المسؤولة عنهم.



وأوضح اشتية في تصريح له، مساء اليوم الجمعة، أنه عودة الموظفين المستقيلين سيكون اعتباراً من يوم الاثنين المقبل، على أن يكونوا على رأس عملهم اعتبارا من صباح اليوم التالي لتقديمهم تلك الإشعارات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.