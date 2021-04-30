هنية: العملية الانتخابية لم تكتمل لأسباب غير مقنعة إطلاقا

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رام الله - دنيا الوطنأكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، أنه للأسف فإن العملية الانتخابية لم تكتمل لأسباب غير مقنعة إطلاقا، مشيرا إلى أن حركة حماس تؤكد أنه يجب أن تجري الانتخابات في القدس.وقال هنية خلال كلمة متلفزة، مساء اليوم الجمعة: "خلال حوار القاهرة، كنا نعلم وندرك أن الاحتلال قد يمنع الانتخابات في القدس، ومع ذلك كل الفصائل والمشاركين في الحوار أكدوا أننا سنمضي في هذه المعركة، وأن القدس معركة وطنية واشتباك سياسي، وأننا سنجري الانتخابات في القدس مهما كانت التحديات والعقبات".