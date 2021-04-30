عاجل

  • هنية: لا معنى لفلسطين بدون القدس لانها هي كل شيء فهي العاصمة

  • هنية: نحن في حماس نؤكد أنه يجب أن تجري الانتخابات بالقدس

  • هنية: وقعنا على وثيقة بالقاهرة والفصائل أكدوا على أننا سنمضي بالمعركة وسنجري الانتخابات بالقدس

  • هنية: العملية الانتخابية لم تكتمل لأسباب غير مقنعة إطلاقا

  • هنية: الذي اوصلنا لهذه المحطة المتقدمة والإيجابية هما توفر الارادة السياسية والشعبية في اختيار قيادته

  • هنية: حماس عملت على تذليل الصعاب وصولا للانتخابات التشريعية ضمن خارطة الطريق متفق عليها مع فتح

  • هنية: خلال الفترة الماضية تحلينا بأعلى درجات المسؤولية الوطنية والتاريخية

مباشر | كلمة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية

دولي

بينها تركيا... إسرائيل تحظر سفر مواطنيها إلى 7 دول

بينها تركيا... إسرائيل تحظر سفر مواطنيها إلى 7 دول
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت إسرائيل أمرا بحظر سفر مواطنيها إلى سبع دول تشهد تفشيا شديدا لفيروس (كورونا).

وصوتت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على اللوائح الجديدة لوزارة الصحة فيما يتعلق بمغادرة إسرائيل، بحسب صحيفة  (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.

وابتداءً من يوم الاثنين المقبل وحتى 16 أيار/ مايو المقبل، سيمنع الإسرائيليون من السفر إلى أوكرانيا وإثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند والمكسيك وتركيا.

وسيتمكن غير الإسرائيليين فقط من المقيمين في البلاد من السفر إلى هذه البلدان للمغادرة إلى مكان إقامة دائم.

وتشهد إسرائيل تحسنا في الوضع الوبائي، في ظل تطعيم أكثر من نصف سكانها باللقاحات المضادة لـ(كورونا).

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 100 إصابة جديدة فقط بالوباء.

والجمعة الماضية، أعلنت الوزارة أن إسرائيل لم تسجل في اليوم السابق (الخميس) أي وفيات بـ(كورونا)، وذلك للمرة الأولى منذ 29 حزيران/ يونيو 2020.

إلا أن إسرائيل لا تزال متخوفة من تفشي سلالات متحورة جديدة من الوباء قد تكون اللقاحات أقل فعالية معها.

وفي 20 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، رصد 8 إصابات بسلالة فيروس (كورونا) التي اكتشفت لأول مرة في الهند.

أخبار ذات صلة

روسيا ترد على عقوبات أوروبا بمنع مسؤولين من دخول أراضيها

روسيا ترد على عقوبات أوروبا بمنع مسؤولين من دخول أراضيها

تركيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بفيروس كورونا

تركيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بفيروس كورونا

باحثون عن الكنوز يصلون إلى &#34;كنز هتلر&#34; في بولندا

باحثون عن الكنوز يصلون إلى "كنز هتلر" في بولندا

الصحة العالمية: تدهور حاد في الوضع الوبائي حول العالم

الصحة العالمية: تدهور حاد في الوضع الوبائي حول العالم

البرازيل تتخطى عتبة الـ400 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

البرازيل تتخطى عتبة الـ400 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

فرنسا: الكشف عن موعد فتح المحلات وتخفيف القيود

فرنسا: الكشف عن موعد فتح المحلات وتخفيف القيود

نتنياهو: كارثة ميرون من أعنف الكوارث التي حلت بإسرائيل

نتنياهو: كارثة ميرون من أعنف الكوارث التي حلت بإسرائيل

الهند تسجل زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس (كورونا)

الهند تسجل زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهاتف الملك عبد الله الثاني معزيا بوفاة الأمير محمد بن طلال

الرئيس عباس يهاتف الملك عبد الله الثاني معزيا بوفاة الأمير محمد بن طلال

نحو 60 ألفا يؤدون الجمعة الثالثة من شهر رمضان في رحاب الأقصى

نحو 60 ألفا يؤدون الجمعة الثالثة من شهر رمضان في رحاب الأقصى

شاهد: قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

شاهد: قوات الاحتلال تعيق وصول المصلين للمسجد الأقصى

شاهد: مسيرات حاشدة لحركة حماس شمال القطاع رفضاً لتأجيل الانتخابات ودعماً للقدس

شاهد: مسيرات حاشدة لحركة حماس شمال القطاع رفضاً لتأجيل الانتخابات ودعماً للقدس

فلسطين: 18 وفاة و861 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 18 وفاة و861 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

حزب الشعب: تعزيز صمود المواطنين على أرضهم هو خط الدفاع الأول بمواجهة الاحتلال

حزب الشعب: تعزيز صمود المواطنين على أرضهم هو خط الدفاع الأول بمواجهة الاحتلال

مشير المصري: لا يجوز وطنيًا أو أخلاقيًا رهن مصير الشعب بمصير حزب أو فريق

مشير المصري: لا يجوز وطنيًا أو أخلاقيًا رهن مصير الشعب بمصير حزب أو فريق

الخارجية التركية تصدر بياناً بشأن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية

الخارجية التركية تصدر بياناً بشأن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية

منوعات

شاهد: هل المهرة البحرينية السبب الرئيسي بانفصال بلقيس عن زوجها ؟

شاهد: هل المهرة البحرينية السبب الرئيسي بانفصال بلقيس عن زوجها ؟

شاهد: كواليس أخطر مشهد مواجهة بين أمير كرارة وأحمد السقا

شاهد: كواليس أخطر مشهد مواجهة بين أمير كرارة وأحمد السقا

شاهد: من جديد.. دنيا بطمة تثير الجدل الكبير بين جمهورها

شاهد: من جديد.. دنيا بطمة تثير الجدل الكبير بين جمهورها

بعد إجراء أربع عمليات.. شاهد كيف أصبحت حورية فرغلي

بعد إجراء أربع عمليات.. شاهد كيف أصبحت حورية فرغلي

شاهد: نيللي كريم تكشف حقيقة زواجها من وراء أهلها

شاهد: نيللي كريم تكشف حقيقة زواجها من وراء أهلها

شاهد: ماذا علقت سمية الخشاب بعد وقوعها ضحية في &#34;رامز عقله طار&#34;

شاهد: ماذا علقت سمية الخشاب بعد وقوعها ضحية في "رامز عقله طار"

شاهد: زارا البلوشي تغضب جمهورها بسبب ما حصلت عليه مقابل طلاقها

شاهد: زارا البلوشي تغضب جمهورها بسبب ما حصلت عليه مقابل طلاقها

شاهد: هند القحطاني تغضب جمهورها بسبب ما فعلته أثناء الصيام

شاهد: هند القحطاني تغضب جمهورها بسبب ما فعلته أثناء الصيام

صور.. نيكول سابا تتألق في أرقي سهرة رمضانية بالقاهرة.. وتطلق &#34;حفلة فركشة&#34;

صور.. نيكول سابا تتألق في أرقي سهرة رمضانية بالقاهرة.. وتطلق "حفلة فركشة"

شاهد: لاعب كرة يهاجم صوفينار &#34;معي الدليل على قُبلاتها لي&#34;

شاهد: لاعب كرة يهاجم صوفينار "معي الدليل على قُبلاتها لي"

عربي

السيسي يعلق على تفشي فيروس (كورونا) في الهند

السيسي يعلق على تفشي فيروس (كورونا) في الهند

مقتل ثلاثة أطفال يمنيين بعد انفجار لغم أرضي قرب ميناء الحديدة

مقتل ثلاثة أطفال يمنيين بعد انفجار لغم أرضي قرب ميناء الحديدة

الصحة السعودية: تسجيل 1056 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة السعودية: تسجيل 1056 إصابة و11 وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

فرنسا تفرض قيوداً على دخول شخصيات لبنانية &#34;ضالعة في العرقلة السياسية&#34;

فرنسا تفرض قيوداً على دخول شخصيات لبنانية "ضالعة في العرقلة السياسية"