بينها تركيا... إسرائيل تحظر سفر مواطنيها إلى 7 دول

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت إسرائيل أمرا بحظر سفر مواطنيها إلى سبع دول تشهد تفشيا شديدا لفيروس (كورونا).



وصوتت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، على اللوائح الجديدة لوزارة الصحة فيما يتعلق بمغادرة إسرائيل، بحسب صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.



وابتداءً من يوم الاثنين المقبل وحتى 16 أيار/ مايو المقبل، سيمنع الإسرائيليون من السفر إلى أوكرانيا وإثيوبيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والهند والمكسيك وتركيا.



وسيتمكن غير الإسرائيليين فقط من المقيمين في البلاد من السفر إلى هذه البلدان للمغادرة إلى مكان إقامة دائم.



وتشهد إسرائيل تحسنا في الوضع الوبائي، في ظل تطعيم أكثر من نصف سكانها باللقاحات المضادة لـ(كورونا).



وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 100 إصابة جديدة فقط بالوباء.



والجمعة الماضية، أعلنت الوزارة أن إسرائيل لم تسجل في اليوم السابق (الخميس) أي وفيات بـ(كورونا)، وذلك للمرة الأولى منذ 29 حزيران/ يونيو 2020.



إلا أن إسرائيل لا تزال متخوفة من تفشي سلالات متحورة جديدة من الوباء قد تكون اللقاحات أقل فعالية معها.



وفي 20 من الشهر الجاري، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، رصد 8 إصابات بسلالة فيروس (كورونا) التي اكتشفت لأول مرة في الهند.