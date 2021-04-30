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عربي

السيسي يعلق على تفشي فيروس (كورونا) في الهند

السيسي يعلق على تفشي فيروس (كورونا) في الهند
رام الله - دنيا الوطن
علّق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، على تفشي فيروس (كورونا) المستجد في الهند أخيرا، ما نجم عنه العديد من الوفيات والإصابات.

وحرص السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي على تعزية شعب الهند في وفيات "كارثة كورونا"، قائلا: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة (كورونا)، ونأمل في أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).

كما تمنى الرئيس المصري الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي، وأكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف.

​وكانت الهند وجهت طلبا محددا إلى مصر، أمس الخميس، للتخفيف من "كارثة كورونا"، في ظل تفاقم أزمة الوباء في البلد الآسيوي خلال الآونة الأخيرة.

وقال وكيل وزارة الخارجية الهندية هارش فاردهان شرينغلا، في مؤتمر صحفي، إن بلاده "تجري اتصالات مع شركات تصنيع أدوية في مصر بخصوص تزويدها بعقار "ريمديسيفير" الذي يستخدمه مرضى فيروس (كورونا) المستجد"، مؤكدا أنها جعلت الأولوية لواردات الأكسجين، وأن 40 دولة تعهدت بتقديم المساندة.

وذكر: "نتحدث عما يقرب من 550 وحدة لتوليد الأكسجين. ستأتي من مصادر مختلفة من جميع أنحاء العالم".

وأشار إلى أن الإمارات وروسيا وغيرهما عرضوا تقديم إمدادات من عقار "فافيبيرافير" لعلاج "كوفيد 19"، مضيفا أن هناك اتصالات مع شركات تصنيع في مصر بخصوص إمدادات من عقار "ريمديسيفير".

وسجلت الهند، يوم الخميس، ارتفاعا قياسيا في حالات الإصابة بفيروس (كورونا) والوفيات الناجمة عنه، ليتجاوز إجمالي الإصابات 18 مليونا، وكشفت بيانات وزارة الصحة عن تسجيل 379257 إصابة جديدة و3645 وفاة، الخميس، في أعلى عدد وفيات يومية تسجله البلاد منذ بدء الجائحة.

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