مقتل ثلاثة أطفال يمنيين بعد انفجار لغم أرضي قرب ميناء الحديدة



ونقلت وكالة (أسوشيتد برس) مسؤولين قولهم، "انفجر اللغم أمس الخميس بمنطقة ريفية في مديرية المراوعة، حيث اندلعت اشتباكات بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية، في الآونة الأخيرة".



وتابعوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين التحدث إلى الصحفيين أن الجرحى نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.



وأنحى المسؤولون باللائمة في الانفجار على الحوثيين.





رام الله - دنيا الوطنأسفر انفجار لغم أرضي بالقرب من مدينة الحديدة الساحلية الاستراتيجية اليمنية عن مقتل ثلاثة أطفال وإصابة ثلاثة آخرين ووالدتهم، حسبما قال مسؤولون اليوم الجمعة.