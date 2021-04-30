وفاة وأربع إصابات بفيروس (كورونا) المتحورة بين الجالية الفلسطينية بالهند

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رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار وزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، إنه تم تسجيل وفاة، و4 إصابات بفيروس كورونا المتحورة بصفوف جالياتنا في الهند.



وأضاف الديك أنه تم تسجيل إصابة في لأحد الطلبة، إضافة إلى 4 إصابات في صفوف كادر السفارة، 3 منهم أصيبوا هم وعائلاتهم، توفي واحد منهم وهو فائق حمزة فيما تماثلت عائلاتهم للشفاء، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشار إلى أنه وبتعليمات الوزير رياض المالكي تم المباشرة في تعقيم السفارة، ويقوم سفير دولة فلسطين لدى الهند بمتابعة أوضاعهم الصحية وأوضاع الجالية، ويقدم كل مساعدة ممكنة للمحتاجين من أفراد الجالية والطلبة، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة المضيفة والأطر والمؤسسات الفلسطينية.



وأكد أن أوضاع الجالية الفلسطينية والطلبة الصحية والمعيشية في الهند بخير ومستقرة، وفريق العمل المختص في الوزارة يتابع على مدار الساعة من خلال سفارة دولة فلسطين لدى الهند تطورات الحالة الوبائية والأوضاع الصحية والمعيشية للجالية الفلسطينية في الهند.