تركيا تسجل حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بفيروس كورونا



وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية يومية، بارتفاع العدد العام للإصابات المسجلة بعدوى فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 31891، مقابل 37674 في بيانات الخميس، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4820591.



وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 394 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ما يعتبر عددا قياسيا، مقارنة مع 339 الخميس، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في تركيا نقطة 40131 شخصا.



كما أفادت وزارة الصحة بشفاء 68183 مريضا ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس (كورونا) في البلاد إلى 4323897 شخصا.



وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس (كورونا) والـ19 من حيث عدد الوفيات.



ووفقا لإحصاء وكالة (رويترز)، تحتل تركيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات اليومية استنادا لمتوسط 7 أيام.



والخميس فرضت السلطات التركية إغلاقا عاما على المستوى الوطني سيستمر حتى 17 مايو لاحتواء تفشي الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا).





رام الله - دنيا الوطنسجلت تركيا، اليوم الجمعة، حصيلة قياسية للوفيات الجديدة بفيروس (كورونا) المسبب لعدوى "كوفيد-19"، حيث بلغ هذا المؤشر مستوى 394 حالة.