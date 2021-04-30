شؤون فلسطينية

الاحتلال يعيد وضع السواتر الحديدية في باب العامود بالقدس المحتلة

الاحتلال يعيد وضع السواتر الحديدية في باب العامود بالقدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
أعادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، وضع سواتر حديدية متحركة في ساحة باب العامود الخارجية، بالقدس القديمة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال استغلت عدم وجود المواطنين في منطقة ومحيط باب العامود مع موعد الإفطار، وأعادت وضع الحواجز للمرة الثانية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يذكر أن شبانا مقدسيون تمكنوا في الخامس والعشرين من هذا الشهر، من إزالة جميع الحواجز التي وضعتها شرطة الاحتلال في محيط باب العامود، والتي تسببت باندلاع مواجهات يومية، منذ بداية شهر رمضان المبارك.

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