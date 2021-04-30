الداخلية بغزة تعلن نتائج التحقيق بقضية الاعتداء على الصحفية رواء مرشد

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن وزارته أنهت التحقيق في الشكوى المقدمة من المواطنة (رواء مرشد) بالاعتداء عليها أثناء تواجدها بمنطقة "حجر الديك" الحدودية وسط قطاع غزة، حيث تم الاستماع لإفادة المشتكية وإفادات شاب وفتاة آخريْن كانوا بصحبتها، بالإضافة لإفادة عنصرين من قوة "حماة الثغور" التابع للمقاومة، اللذين كانا مناوبيْن وقت الحدث.



وأشار البزم، إلى أن نتائج التحقيق خلصت إلى أن المواطنة مرشد تواجدت ومن معها في المنطقة المذكورة بغرض التصوير الشخصي، ولم يكن في مهمة عمل رسمية، كما لم تقم بالتنسيق والإشعار لدخول المنطقة، كونها منطقة حدودية، خاصة مع تزام وجودها في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي يوم الأحد الماضي.



وأكد البزم، أن المواطنة مرشد لم تبرز أي بطاقة تثبت عملها الصحفي أو أنها في مهمة رسمية عندما طلب منها عناصر "حماة الثغور" ذلك، فيما أبرزت بطاقة الهوية الشخصية فيما بعد.



وقال: "وقع جدال بين المواطنة "مرشد" وأحد عناصر "حماة الثغور" خالف بموجبه التعليمات في التعامل مع المواطنين، وقام بضرب المواطنة "مرشد" بغصن شجرة، ثم قام زميله باستدراك الأمر وسمح لهم بمغادرة المكان".



وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، إلى أنه بناء على ذلك، فقد تقرر إيقاع عقوبة الحبس على عنصر "حماة الثغور"، الذي اعتدى على المواطنة رواء مرشد، وتقديم الاعتذار لها.



وأشار إلى أنه سيتم التأكد على جميع الصحفيين بضرورة اتباع إجراءات التنسيق المتعارف عليها قبل دخول المناطق الحدودية، مع اصطحاب البطاقات التعريفية.