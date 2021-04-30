الرئيس عباس يبعث برقية تعزية للرئيس الإسرائيلي بقتلى حادثة جبل الجرمق







رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعث برقية تعزية إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بقتلى حادثة جبل الجرمق بصفد.وقال الرئيس في برقيته: "نتقدم لفخامتكم بالتعازي والمواساة، بضحايا حادث التدافع أثناء الاحتفال الديني، والذي أدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين من أبناء شعبكم، داعين الله بالرحمة والمغفرة للضحايا، وبالشفاء للمصابين، ولكن ولذوي الضحايا بالصبر وحسن العزاء".وكان إعلام الاحتلال الإسرائيلي، قد أفاد في وقت سابق من اليوم الجمعة، بأن 45 إسرائيلياً لقوا مصرعهم في حادثة تدافع خلال حفل ديني أقيم قرب جبل الجرمق بمدينة صفد.