الصحة: تسلمنا 20 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك) مقدمة من الرئيس الشيشاني

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة أنها تسلمت 20 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك) الروسي، مقدمة من الرئيس الشيشاني رمضان قديروف.



وأعربت وزيرة الصحة مي الكيلة عن شكرها للرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وحكومة وشعب الجمهورية الشيشانية، على تبرعهم بـ20 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي، التي وصلت إلى مستودعات وزارة الصحة الليلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.