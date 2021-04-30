الصحة الأردنية: تسجيل 35 وفاة و1556 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 35 وفاة، و1556 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



وأوضحت الصحة الأردنية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى (711,373) حالة، وعدد الوفيات 8836 حالة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.