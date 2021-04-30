باحثون عن الكنوز يصلون إلى "كنز هتلر" في بولندا

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية عن نية إحدى مجموعات الباحثين عن الكنوز استخراج كنز ذهبي من مخبأ في قرية مينكوفسكيه بجنوب بولندا.



ووفق (ديلي ميل) فإنهم حددوا مكان وجود ما قد يكون "ذهب بريسلاو" الذي سرقه النازيون بإيعاز من قائد قوات "إس إس" النازية هاينريش هيملر، من مديرية الشرطة في مدينة فروزلاف خلال الحرب العالمية الثانية، وأخفوه في مخبأ لم يتم اكتشافه حتى الآن.



وتوصلوا إلى تحديد مكان وجود المخبأ الذي يجب أن توجد فيه 48 صندوقا تحوي 10 أطنان من الذهب، استرشادا بـ"خريطة كنوز العائلة" التي تم العثور عليها ضمن الوثائق الخاصة بضابط قوات "إس إس"، فون شتاين، ومنها الرسالة التي كتبها (فون شتاين) إلى عشيقته.



وأخبرها كاتب الرسالة بأنه يضع 48 صندوقا ثقيلا من صناديق "رايخس بنك" وجميع الصناديق "العائلية" تحت مراقبتها. ولفت صاحب الرسالة إلى أن لا أحد غيرها يعرف أين توجد هذه الصناديق.