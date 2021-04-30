دولي

الصحة العالمية: تدهور حاد في الوضع الوبائي حول العالم

الصحة العالمية: تدهور حاد في الوضع الوبائي حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت آخر إحصاءات منظمة الصحة العالمية تدهوراً حاداً في الوضع الوبائي في العالم، حيث يقترب عدد الحالات الجديدة من مليون إصابة بفيروس (كورونا) يوميا.

وأظهرت إحصاءات وبيانات منظمة الصحة أن حوالي نصف الإصابات الجديدة تم تسجيلها في منطقة جنوب آسيا، وكان أكثرها في الهند، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

في الوقت نفسه، تُظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات في الموجة الثالثة أقل منه في الموجة الثانية.

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