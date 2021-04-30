نابلس: إصابة أربعة مواطنين برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال مسيرة بيت دجن

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، اليوم الجمعة، أربعة مواطنين برصاص الاحتلال، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، عقب قمع مسيرة مناهضة للاستيطان في بيت دجن شرق نابلس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استهدفت المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في بيت دجن، بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأكدت إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، إضافة إلى ثلاث إصابات أخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع.