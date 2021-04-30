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فرنسا تفرض قيوداً على دخول شخصيات لبنانية "ضالعة في العرقلة السياسية"

فرنسا تفرض قيوداً على دخول شخصيات لبنانية "ضالعة في العرقلة السياسية"
رام الله - دنيا الوطن
قررت باريس فرض قيود على دخول شخصيات لبنانية، تعتبر مسؤولة عن عرقلة الحياة السياسية اللبنانية أو ضالعة في الفساد، إلى أراضيها، وفق ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الخميس.

وقال لودريان في بيان صدر خلال قيامه بزيارة إلى مالطا: "باشرنا بصفة وطنية فرض قيود على صعيد الدخول إلى الأراضي الفرنسية، على شخصيات ضالعة في العرقلة السياسية الحالية أو ضالعة في الفساد" في لبنان، دون أن يشير البيان لنوع القيود ولا عدد الأشخاص المعنيين وأسمائهم، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأضاف "أود أن أكرر القول: على المسؤولين عن العرقلة أن يدركوا أننا لن نقف مكتوفي الأيدي"، مذكرا بأن باريس باشرت نقاشا في إطار الاتحاد الأوروبي حول الأدوات التي يمكن استخدامها "لتشديد الضغط" على المسؤولين المستهدفين.

وتابع "نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات إضافية في حق كل من يمنع الخروج من الأزمة، وسنفعل ذلك بالتنسيق مع شركائنا الدوليين".

ويأتي الإجراء الفرنسي بعد تهديدات لوحت بها باريس التي تلعب دورا كبيرا في محاولة إيجاد تسوية للأزمة السياسية في لبنان، سعيا منها لدفع الطبقة السياسية لإخراج البلد من المأزق الحالي.

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