شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يهاتف الملك عبد الله الثاني معزيا بوفاة الأمير محمد بن طلال

الرئيس عباس يهاتف الملك عبد الله الثاني معزيا بوفاة الأمير محمد بن طلال
الرئيس عباس والعاهل الأردني
رام الله - دنيا الوطن
هاتف الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، معزيا بوفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للملك، الذي وافته المنية أمس في العاصمة الأردنية عمان.

وأعرب الرئيس عباس عن أحر التعازي والمواساة لأفراد العائلة الملكية وللحكومة والشعب الأردني الشقيق، بوفاة الأمير محمد بن طلال، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة قيادة وشعبا.

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