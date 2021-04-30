شؤون فلسطينية

نحو 60 ألفا يؤدون الجمعة الثالثة من شهر رمضان في رحاب الأقصى

نحو 60 ألفا يؤدون الجمعة الثالثة من شهر رمضان في رحاب الأقصى
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أدّى نحو 60 ألفا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقال مدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الشيخ عزام الخطيب إنه رغم إجراءات الاحتلال المشددة، تمكن أبناء شعبنا من الوصول إلى الأقصى قادمين من أراضي عام 48 والضفة الغربية، إضافة إلى أهالي القدس.

وتحدث خطيب المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة الشيخ محمد سرندح، عن ضرورة الإصلاح بين الناس وعدم رفع الأسعار واستغلال المواطنين في شهر رمضان وكافة الشهور، مضيفا أن الرباط في المسجد الأقصى يكسب المرابطين نورا يبقى معهم ويلازمهم في حياتهم وآخرتهم.

وعقب الصلاة خرج الآلاف بمسيرة شعبية مؤكدة على حماية المسجد الأقصى المبارك من استهداف الاحتلال، وكذلك صون مدينة القدس ومواصلة التصدي للاحتلال.

وشدد المشاركون في المسيرة على أن شعبنا سيواصل الدفاع عن القدس المحتلة، رافعين الأعلام الفلسطينية.

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