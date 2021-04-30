بسبب ريجيني.. مدعون إيطاليون يطلبون إحالة أربعة من كبار الأمن المصري للمحاكمة

وطلب مدعون إيطاليون الخميس إحالة أربعة من كبار أفراد أجهزة الأمن المصرية للمحاكمة للاشتباه في أن لهم دورا في اختفائه ومقتله.



ورفع قاض الجلسة التمهيدية في القضية أمس الخميس، على أن تعود المحكمة للانعقاد في 25 أيار/مايو، لأن أحد محامي الدفاع الذين عينتهم المحكمة أصيب بفيروس (كورونا) ولم يستطع الحضور، ومن المستبعد أن تبدأ محاكمة موسعة قبل العطلة الصيفية.



وكان ريجيني طالب الدكتوراه بجامعة كمبردج البريطانية قد اختفى في العاصمة المصرية في كانون الثاني/يناير 2016. وتم العثور على جثته بعد حوالي أسبوع وأثبت فحص الجثة أنه تعرض للتعذيب قبل موته.



واشترك مدعون من إيطاليا ومصر في التحقيق في القضية، لكن الجانبين اختلفا فيما بعد وتوصلا إلى استنتاجات في غاية الاختلاف.





واتهم المدعون الإيطاليون أربعة مسؤولين بخطف ريجيني المقترن بظرف مشدد. ويقولون أيضا إنه يجب اتهام أحدهم وهو الرائد م ش بالمباحث العامة "بالتآمر لارتكاب جريمة قتل مقترنة بعنصر مشدد".





وكان مقتل ريجيني، قد أدى إلى تدهور العلاقات بين إيطاليا ومصر، وسحبت روما في البداية سفيرها من القاهرة احتجاجا على ما حدث. وأعادت روما السفير فيما بعد ولم تتأثر العلاقات التجارية بين البلدين.



وبعد أيام من مطالبة الادعاء بمحاكمة المصريين الأربعة سلمت إيطاليا للبحرية المصرية الفرقاطة الأولى من فرقاطتين في صفقة تصل قيمتها إلى 1,2 مليار يورو (1,45 مليار دولار).

