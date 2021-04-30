البرازيل تتخطى عتبة الـ400 ألف وفاة بفيروس (كورونا)

في ثاني أعلى حصيلة وفيات إجمالية في العالم بعد الولايات المتّحدة، تجاوزت الحصيلة الإجمالية لضحايا فيروس (كوفيد-19) في البرازيل الخميس عتبة الـ400 ألف وفاة.



وقالت وزارة الصحة في البلاد، إنّ البرازيل سجّلت في الساعات 24 الماضية، وفاة 3000 مريض ومريض واحد بالفيروس، وحوالى 70 ألف إصابة جديدة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 401.176 وفاة.



والبرازيل البالغ عدد سكّانها 212 مليون نسمة تعاني أيضاً من أحد أعلى معدّلات الوفيات الناجمة عن الجائحة، إذ يبلغ هذا المعدّل 189 حالة وفاة لكلّ 100 ألف نسمة، وهو أعلى معدّل على الإطلاق في الأميركيتين والمعدّل الرابع عشر عالمياً.





رام الله - دنيا الوطن