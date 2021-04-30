الشركة المشغلة لـ"إيفرغيفن": مصر تسمح بمغادرة 3 من طاقم السفينة

وأضافت الشركة في بيان، أن "هيئة قناة السويس وافقت على إعفاء ثلاثة من أفراد الطاقم، والسماح لهم بالمغادرة"، دون ذكر الأسباب.



وأوضحت "يوجد حاليًا 25 من أفراد الطاقم الوطني الهندي على متن السفينة، وكلهم آمنون وبصحة ومعنويات جيدة.. ونحن على اتصال منتظم معهم ومع عائلاتهم، ونقدم الدعم اللازم".



وتابعت: "تستمر العمليات اليومية على متن السفينة مع قيام البحارة على متنها بإجراء تدريبات روتينية للحريق والسلامة، جنبًا إلى جنب مع الصيانة المستمرة للسفينة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



بدوره قال إيان بيفريدغ، الرئيس التنفيذي للشركة: "نأمل أن تتمكن السفينة وطاقمها من استئناف الرحلة في أسرع وقت. فخورون بطاقمنا الذي قام بواجباته بأعلى المعايير وباحترافية استثنائية في ظل ظروف صعبة".



ولم تصدر السلطات المصرية، أية إفادات رسمية بشأن ذلك.



رام الله - دنيا الوطنقالت شركة "بيرنهارد شولت شيب مانجمنت" المعروفة اختصارا بـ "BSM"، المشغل الفني لسفينة الحاويات "إيفرغيفن"، إن السلطات المصرية، قررت السماح بمغادرة ثلاثة من طاقم السفينة والعودة لبلادهم.