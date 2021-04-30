فرنسا: الكشف عن موعد فتح المحلات وتخفيف القيود





وبحسب مقتطفات نشرتها الصحف على مواقعها، أوضح ماكرون أن "المرحلة الصفر كانت إعادة فتح المدارس في 26 نيسان/ نيسان. اضطلعنا بهذه الأولوية التربوية وباستراتيجية التعايش مع الفيروس هذه، وذلك في ظل معدل إصابات مرتفع، أعلى من جيراننا".





وسيكون بإمكان الحانات والمطاعم استقبال الزبائن بمعدل ستة أشخاص كحد أقصى لكل طاولة على الشرفات اعتبارا من 19 أيار/مايو، ثم داخل الصالات اعتبارا من 9 حزيران/يونيو مع تأخير ساعة حظر التجول إلى 23:00، قبل رفعه تماما وإلغاء القيود على عدد الزبائن المسموح به في 30 حزيران/يونيو إذا سمح الوضع الصحي بذلك.



أما المتاحف ودور السينما والمسارح وصالات العروض الموسيقية، فستستأنف نشاطها في 19 مايو/ أيار مع استقبال 800 شخص كحد أقصى في الداخل وألف في الخارج. والأمر نفسه ينطبق على الملاعب الرياضية في الهواء الطلق.



أما القاعات الرياضية، فستعاود فتح أبوابها اعتبارا من 9 حزيران/يونيو مع التزام الحد الأقصى المسموح به من الزبائن وتبني التدابير الصحية المناسبة.



وسيسمح بالفعاليات التي يشارك فيها أكثر من ألف شخص اعتبارا من 30 حزيران/يونيو مع إبراز إفادة صحية، أي فحص لكشف الإصابة سلبي أو إفادة تلقيح.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، موعد إعادة فتح المتاجر وشرفات الحانات والمطاعم والمواقع الثقافية مثل دور السينما والمتاحف.وقال في تصريح نقله موقع (فرانس 24): "سنفتح على أربع مراحل. في الثالث من أيار/مايو، سنضع حدا للتصاريح والقيود على التنقل. واعتبارا من 19 أيار/مايو، علينا استعادة نموذج عيشنا على الطريقة الفرنسية، مع لزوم الحذر والمسؤولية: نمط عيشنا، ثقافتنا، الرياضة...".وأضاف: "سيكون بإمكان المقاهي والمطاعم استقبال الزبائن في الداخل اعتبارا من 9 حزيران/يونيو".