الخارجية التركية تصدر بياناً بشأن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية

جانب من اجتماع القيادة

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رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الخارجية التركية، الحكومة الإسرائيلية، لاحترام بنود اتفاقية أوسلو 1995، وإنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس.



وأعربت الخارجية التركية في بيان الجمعة، عن أسفها لتأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية الفلسطينية، التي ستجري لأول مرة منذ عام 2006.



واعتبرت الخارجية التركية، اضطرار الفلسطينيين لتأجيل انتخاباتهم، سببه إسرائيل من خلال عدم ردها على الطلب الفلسطيني لإجراء الانتخابات في القدس الشرقية ومنعها إجراء الحملات الدعائية للمرشحين في المدينة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وتمنّت الخارجية التركية عدم تأثير قرار تأجيل الانتخابات سلباً على عملية المصالحة بين القوى الفلسطينية.