شؤون فلسطينية

قائمة "فلسطين الموحدة": نطالب بعقد مؤتمر وطني فلسطيني شامل لإعادة ترتيب البيت الداخلي

قائمة "فلسطين الموحدة": نطالب بعقد مؤتمر وطني فلسطيني شامل لإعادة ترتيب البيت الداخلي
جانب من اجتماع القيادة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت قائمة (فلسطين الموحدة) اليوم الجمعة، موقفها بعد قرار الرئيس محمود عباس، تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

إننا في قائمة (فلسطين الموحدة ) نعتبر أن  القدس و إجراء الانتخابات فيها حق مقدس، لا يعلو عليه حق، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال أن تعقد انتخابات من دونها.  

ومن هنا فإننا نطالب بعقد مؤتمر وطني فلسطيني شامل لإعادة ترتيب البيت الداخلي  ولتحديد شكل وطبيعة الانتخابات في القدس لكي تكون نقطة إجماع وطني  كما كانت دوماً.  

إن المسؤولية تقع على جميع الكتل و القوائم الانتخابية والفصائل للخروج من هذه الأزمة ولن نقبل برهن قدسنا وانتخاباتنا بالموافقة الإسرائيلية.

 إن الاستحقاقات الانتخابية هي حق  للشعب الفلسطيني وهي الطريق الوحيد للتغيير الديمقراطي و إنهاء الانقسام وصولاً للدولة الفلسطينية المستقلة و عاصمتها القدس. 

وسنبقى على العهد الذي قطعناه على أنفسنا في قائمة (فلسطين الموحدة) في حماية المقدسات و الثوابت وقيم الحرية والديمقراطية.

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