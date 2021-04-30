حسين الشيخ: القدس تنتصر على الجميع





وتابع: "حركة فتح تمد أيديها إلى كل المخلصين أن تعالوا نحن وإياكم لنحمي مشروعنا الوطني من خلال الاتفاق على سيناريوهات تعزز وحدتنا وتنهي الانقسام تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية وتشكيل جبهة شراكة عريضة على كل المستويات.





رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، اليوم الجمعة، إن "القدس تنتصر على الجميع".وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "ضاع وهم الحالمين ان شرعيتهم ممكن أن تعبر من خلال بيع القدس".