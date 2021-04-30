شؤون فلسطينية

عزمي الشيوخي: تأجيل الانتخابات قرار شجاع ولا يمكن استبدال القدس بالمجلس التشريعي

رام الله - دنيا الوطن
قال أمين عام اللجان الشعبية الفلسطينية القيادي في حركة فتح، عزمي الشيوخي، إن القرار الذي اتخذته القيادة بتأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان إجرائها في القدس قرار شجاع وحكيم ولم يتم اتخاذه بشكل عشوائي ولم تكن القيادة وفصائل العمل الوطني يرغبون في اتخاذ مثل هذا القرار لولا ضرورة الحفاظ على حقنا التاريخي والوطني والديني والقومي في القدس الشريف .

وأوضح في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن تأجيل الانتخابات قرار شجاع وحكيم وشكل من اشكال المقاومة في مواجهة إجراءات وبرامج الاحتلال التهويدية والاستيطانية ولا يمكن استبدال او مقايضة القدس بالمجلس التشريعي ولا يمكن اسنبدال او مقايضة قبة الاقصى بقبة التشريعي او البرلمان واننا خلف قيادتنا وعلى راسها سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن نؤكد ان القدس ليست للبيع وليس منا من يفرط بذرة تراب من تراب القدس .

وأوضح الشيوخي إن القيادة وفصائل العمل الوطني اتخذوا قرار التأجيل لأنه لا يمكن التهاون او غض النظر عن قضية مدينة القدس عاصمتنا الابدية وايضا اهلها المقدسيين هم جزء اساسي واصيل من شعبنا الفلسطيني المرابط ولهم حق المشاركة في الانتخابات كباقي ابناء شعبنا .

واضاف: أن القرار تم اتخاذه وفق الاصول الوطنية والقانونية كون ان المراسيم الرئاسية للانتخابات جاءت بالتوافق الوطني والفصائلي وايضا جاء التوافق الوطني والفصائلي بانه لا يمكن إجراء الانتخابات التشريعية بدون القدس وبدون مشاركة اهلنا المقدسيين .

وأكد أن كل من يريد ان تتم الانتخابات التشريعية من دون القدس والمقدسيين مجرم وخائن للوطن وللقدس وللمقدسات وللقضية ولقوافل الشهداء والجرحى والاسرى.

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