بلدية بيت لحم تدين قرار الاحتلال منع إجراء الانتخابات في القدس

جانب من مواجهات القدس

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رام الله - دنيا الوطن

أدان مجلس بلدية بيت لحم بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي منع إجراء الانتخابات التشريعية في القدس المحتلة، مؤكدًا أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.



وأوضح المجلس أن من حق الشعب الفلسطيني ممارسة حقه وفرض سيادته التشريعية والتنفيذية والقضائية عليها وفق الحق التاريخي لشعبنا فيها، وما أقره المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية عبر سنوات الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي.



وأكد أن إجراء الانتخابات ترشحًا وانتخابا في مدينة القدس الشرقية هو استحقاق وطني للشعب الفلسطيني لا يملك أحد التنازل عنه، لأن في ذلك تخلٍ عن الثوابت الوطنية، وتسليم بالأمر الواقع الذي تعمل دولة الاحتلال الاسرائيلي على فرضه في المدنية.



ودعا المجلس إلى ضرورة التفاف الكل الفلسطيني حول القدس لحمايتها والتأكيد على عروبتها والتسمك بترابها وتراثها وشخصيتها وهويتها الوطنية، كون الانتخابات حق ديمقراطي لأبناء شعبنا لا تكتمل بدون القدس ولا تجوز ممارستها منقوصة بدونها.



كما دعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه حقوق شعبنا وقضيته العادلة ووضع حد لغطرسة حكومة الاحتلال الساعية لتغيير الوضع القائم في القدس وتهويد معالمها العربية.