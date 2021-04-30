دولي

نتنياهو: كارثة ميرون من أعنف الكوارث التي حلت بإسرائيل

نتنياهو: كارثة ميرون من أعنف الكوارث التي حلت بإسرائيل
من مكان حادثة التدافع في ميرون
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن كارثة "ميرون" من أعنف الكوارث التي حلت بإسرائيل.

وأضاف في كلمة له خلال زيارته للمكان: "كانت هنا مشاهد مفجعة، أناس سُحقوا حتى الموت، نسبة كبيرة ممن لقوا حتفهم لم يتم التعرف عليهم بعد".

وتابع نتنياهو: "سنجري تحقيقًا شاملاً وجادًا ومعمقًا لضمان عدم تكرار مثل هذه الكارثة، أسعى لإعلان يوم الأحد يوم حداد وطني".

ولقي ما لا يقل عن 45 شخصاً مصرعهم، جلهم من المستوطنين والمتدينين، وأصيب حوالي 100 آخرين بجروح متفاوتة، في حادث تدافع وتزاحم خلال الاحتفالات بما يسمى عيد الشعلة "لاغ باعومير"، التي أقيمت في قرية ميرون قرب صفد بعد منتصف الليلة الماضية.

وشارك في الاحتفال حوالي 100 ألف شخص، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، مشيرة إلى أنه "يبدو أن حالات الوفاة سجلت نتيجة الاختناق أو السحق تحت الأقدام خلال التدافع".

وجاء من نجمة داود الحمراء ان حالة 44 جريحًا توصف ببالغة الخطورة، و18 بالخطيرة، واثنين بالمتوسطة والباقين بالطفيفة، كما أصيب العديد بحالة من الهلع، وأفيد أن بين المصابين أفرادا من الشرطة.

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