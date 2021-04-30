دولي

الهند تسجل زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس (كورونا)

الهند تسجل زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أشارت بيانات وزارة الصحة الهندية، إلى أن البلاد سجلت زيادة يومية قياسية في الإصابات بفيروس (كورونا) بلغت 386452 اليوم الجمعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قفز فيه عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 3498 خلال 24 ساعة الماضية .

وتشهد الهند حاليا معدل انتشار قياسي للوباء يتمثل بأكثر من 370 ألف إصابة و3600 وفاة يوميا. 

وذكرت إحصاءات (رويترز) أن الهند أضافت 7,7 مليون إصابة إلى إجمالي عدد الحالات منذ نهاية شباط/فبراير عندما اكتسبت الموجة الثانية زخماً. 

وفي المقابل، استغرقت الهند ما يقرب من ستة أشهر لإضافة 7,7 مليون إصابة سابقة.

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