وقفة جماهيرية لـ "العمل النسائي" بمخيم الشاطئ رفضاً لقرار (أونروا) شطب بعض المواد

وأوضحت عريفة الوقفة، الطفلة مريم غانم ان هذه الوقفة جاءت استنكاراً واستغرابا لما تمارسه (أونروا) من تقليصات في جميع الخدمات المقدمة للاجئين واخر هذه التقليصات هي حذف بعض المواد من المنصة التعليمية.



وأكد الطفل يوسف العمري انه من حق الأطفال بالتعليم الجيد بعيدا عن اي معيقات داعياً الى التراجع الفوري عن حذف المواد التي صنفتها (أونروا) غير أساسية والتحسين في الية شرح الفيديوهات المقدمة على المنصة الالكترونية .



بدورها بينت مسؤولة المنطقة القطاعية في مخيم الشاطئ حنين موسى ، أن البروتوكول الموقع بين دولة فلسطين كدوله مضيفة للاجئين وفق تصنيف الامم المتحدة والاونروا ينص على التزام الأونروا بمنهاج الدولة المضيفة الذي يتم تدريسه بوزارة التربية والتعليم وليس من حق (أونروا) التلاعب فيه وتغييره، وأن ما تقوم به إدارة (أونروا) هو تمادي على نحو سافر بسياستها التي تدير الظهر لكل المطالبات ولا تهتم بالغضب الذي يعبر عنه اللاجئين وممثليهم.



ودعت موسى الى رفع المظلمة التي سجلت على جبين الإدارة بفصل الموظفين من عملهم بشكل تعسفي ولا زال منهم 27 موظف ينتظرون العودة الى أماكن عملهم اسوه بزملائهم منذ أكثر من 30 شهراً.







رام الله - دنيا الوطننظم اتحاد لجان العمل النسائي الفلسطيني، الإطار النسائي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وقفة حاشدة أمام بوابة مدرسة بنات الشاطئ الابتدائية "ه‍" بمخيم الشاطئ غرب قطاع غزة، رفضاً لقرار الاونروا شطب خمسة مواد من المنصة الالكترونية وهي (التربية الإسلامية ، المواد الاجتماعية ، الحاسوب والتكنولوجيا ، التربية الفنية ، التربية الرياضية)، وذلك بمشاركة الأطفالوالنساء وجموع اللاجئين .