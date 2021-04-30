"الخارجية": 3 شهيدات فلسطينيات في حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد

حريق مستشفى ابن الخطيب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن ثلاث شهيدات فلسطينيات سقطن في حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، الذي وقع قبل أيام.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية العراق، باستشهاد ثلاث مواطنات فلسطينيات وهن: هاجر محمد يوسف الشعبان وابنتها ريام عبد الرحمن يوسف، وشقيقتها باسمة محمد يوسف الشعبان، وذلك بالحريق في الحريق الذي نشب بالمستشفى المذكور.



وتقدم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بأحر التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته.