شاهد: لحظة إطلاق الاحتلال النار على فلسطيني قرب بيت لحم





وأُصيب الشاب بجراح خطرة، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال ألقت الرصاص في الرأس والصدر وحالته حرجة وتم نقله للمستشفى.















رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوضح لحظة إطلاق النار على شاب فلسطيني، من مسافة قريبة، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، قرب مستوطنة (أفرات) جنوب الضفة الغربية.