شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة إطلاق الاحتلال النار على فلسطيني قرب بيت لحم

شاهد: لحظة إطلاق الاحتلال النار على فلسطيني قرب بيت لحم
من مكان إطلاق النار على فلسطيني قرب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، مقطع فيديو يوضح لحظة إطلاق النار على شاب فلسطيني، من مسافة قريبة، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، قرب مستوطنة (أفرات) جنوب الضفة الغربية.

وأُصيب الشاب بجراح خطرة، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال ألقت الرصاص في الرأس والصدر وحالته حرجة وتم نقله للمستشفى.


 



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