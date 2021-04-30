شؤون فلسطينية

كتلة نضال العمال في فلسطين تصدر بياناً بمناسبة الأول من أيار

كتلة نضال العمال في فلسطين تصدر بياناً بمناسبة الأول من أيار
رام الله - دنيا الوطن
أكد المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال في فلسطين ضرورة توحيد كافة الجهود العمالية والنقابية للتصدي للقضايا العمالية وتحقيق الإنجازات للطبقة العاملة الفلسطينية وترسيخ مكانتها الطليعية في مجتمعنا الفلسطيني، مؤكداً أن الأول من أيار، عيد العمال العالمي، يتطلب حشد كل طاقات وجماهير العمال من أجل استكمال النضال المطلبي وبما يحقق العدالة الاجتماعية وتكريس الحقوق والمصالح العمالية والحريات النقابية .

وأكد المكتب التنفيذي لكتلة نضال العمال بأن أمام الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية مهام صعبة ومعقدة تستدعي الوحدة والعمل المشترك في ظل الأوضاع والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة وغياب السياسات الاجتماعية والاقتصادية العادلة ، حيث وصلت معدلات البطالة في صفوف العمال إلى نسب مرتفعة في المجتمع الفلسطيني ، فقد أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن أكثر من 453 ألف عامل فلسطيني قد تضرر من أزمة كورونا ، كما بين توقف نحو 100 ألف منشأة عن العمل من أصل 142,400 منشأة تعمل في فلسطين ، ومما يزيد  الأوضاع صعوبة جشع أصحاب العمل واستغلالهم البشع للظروف القهرية التي يمر بها العمال وتشغيلهم بأجور زهيدة في ظل ظروف سيئة تفتقد لأبسط شروط السلامة والعمل اللائق ، وغياب دور " المحاكم العمالية " والتطبيق العملي والملموس لـ " قانون العمل الفلسطيني "  وانتهاج سياسة وطنية للتشغيل ، وإقرار القوانين والتشريعات العمالية التي تكفل حقوق عمالنا ، وكذلك الحالة المستجدة التي فرضها فيروس كورونا في فلسطين والعالم للعام الثاني والذي أدى إلى شلل كامل في الحياة الاقتصادية وفقدان عشرات الآلاف من العمال لوظائفهم وأعمالهم بسبب الكورونا وحالة الطوارئ المتواصلة ، الأمر الذي يتطلب تدابير وسياسات حكومية عاجلة وعادلة وشفافة اتجاه العمال الذين انقطعت بهم السبل وتوفير كل متطلبات الدعم والإسناد والإعانة المالية والمعنوية لهم إلى أن تستقر الأمور وتعود الأوضاع إلى طبيعتها قبل إعلان حالة الطوارئ  .

ودعت كتلة نضال العمال وعلى ضوء الأوضاع المأساوية التي يمر بها عمالنا البواسل إلى ضرورة تحديد مهام نضالية للمرحلة المقبلة تتمثل بالشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على أسس نضالية وديمقراطية سليمة ، تكفل التعددية النقابية ، وتكرس النضال المشترك لكافة المنظمات النقابية ، وتعزز من دور ومكانة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين باعتباره المظلة النقابية الجامعة للنقابات العمالية الفلسطينية داخل الوطن .

 وشددت كتلة نضال العمال على أهمية معالجة مشكلات البطالة والفقر ، ووضع آليات واستراتجيات عمل للتشغيل ، وإنشاء صندوق وطني للدعم المؤقت للعمال العاطلين عن العمل .

وطالبت كتلة نضال العمال القطاع الخاص الفلسطيني بتحمل مسؤولياته الوطنية كشريك في عملية البناء والتنمية والإسهام الفعلي والجاد في معالجة مشكلات الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل الممكنة ، ومواصلة العمل ضمن " الحوار الاجتماعي " لتطوير ، وتفعيل " قانون العمل الفلسطيني " بما يؤدي إلى صون حقوق العمال ، ويحدد ساعات العمل بما لا يتجاوز 36 ساعة عمل أسبوعياً ، وتأمين " الضمان الاجتماعي "  وتوفير " التأمين الصحي " ، وتأمين التعليم المجاني لأبناء العمال باعتبارها أساسا لترسيخ قواعد العدالة الاجتماعية والمساواة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني  ، وتفعيل دور " المحاكم العمالية  " كمحاكم اختصاص لتبت بالقضايا العمالية المقدمة لها والتي مضى على بعضها سنوات طويلة دون النظر بها لما لذلك من أهمية في تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بالعمال  ، والاهتمام بمراكز التأهيل العمالي والتدريب المهني ، وعقد دورات تدريبية لرفع مستوى أداء العمال وكفاءتهم ، وفتح مراكز للثقافة العمالية والنقابية ، والاهتمام بالمرأة العاملة والعمال من فئة الشباب والعمل على تنمية خبراتهم و تطوير قدراتهم والمساواة التامة بالأجور وساعات العمل.

وطالبت كتلة نضال العمال بتشديد الإجراءات لتنفيذ قانون " الحد الأدنى للأجور " وتجديد أنظمته وفقاً لمعدلات غلاء المعيشة والإحصاء المركزي والتفاهمات الأخيرة بين الشركاء الاجتماعيين وصون الحقوق العمالية ومراقبة أوضاع سوق العمل الفلسطيني ضمن محددات ومعايير العمل اللائق العربية والدولية.

وحيّت كتلة نضال العمال عمال العالم وعمال وعاملات فلسطين بعيدهم المجيد ، داعية عمال العالم لمواصلة جهودهم وتكثيف مواقفهم الداعمة لحقوق ونضالات الشعب الفلسطيني ، مثمنة المواقف المبدئية للاتحادات والمنظمات العمالية والنقابية العالمية والعربية المنحازة لشعبنا الفلسطيني ونضاله العادل .


أخبار ذات صلة

شاهد: لحظة إطلاق الاحتلال النار على فلسطيني قرب بيت لحم

شاهد: لحظة إطلاق الاحتلال النار على فلسطيني قرب بيت لحم

&#34;الخارجية&#34;: إسناد فلسطيني أردني متواصل لصمود أهالي حي الشيخ جراح

"الخارجية": إسناد فلسطيني أردني متواصل لصمود أهالي حي الشيخ جراح

(فدا): لا يمكن للقيادة الاستسلام للإجراءات الإسرائيلية

(فدا): لا يمكن للقيادة الاستسلام للإجراءات الإسرائيلية

قوات الاحتلال تعتقل عدة مواطنين بينهم أسرى محررون بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل عدة مواطنين بينهم أسرى محررون بالضفة الغربية

حسام بدران: قرار تأجيل الانتخابات &#34;يوم أسود سيكون له تداعيات مختلفة&#34;

حسام بدران: قرار تأجيل الانتخابات "يوم أسود سيكون له تداعيات مختلفة"

قطاع غزة: 572 إصابة و11 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: 572 إصابة و11 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على تأجيل الانتخابات الفلسطينية

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على تأجيل الانتخابات الفلسطينية

شاهد: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب بيت لحم

شاهد: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كتلة نضال العمال في فلسطين تصدر بياناً بمناسبة الأول من أيار

كتلة نضال العمال في فلسطين تصدر بياناً بمناسبة الأول من أيار

&#34;الخارجية&#34;: إسناد فلسطيني أردني متواصل لصمود أهالي حي الشيخ جراح

"الخارجية": إسناد فلسطيني أردني متواصل لصمود أهالي حي الشيخ جراح

(فدا): لا يمكن للقيادة الاستسلام للإجراءات الإسرائيلية

(فدا): لا يمكن للقيادة الاستسلام للإجراءات الإسرائيلية

قوات الاحتلال تعتقل عدة مواطنين بينهم أسرى محررون بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل عدة مواطنين بينهم أسرى محررون بالضفة الغربية

شاهد: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب بيت لحم

شاهد: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب بيت لحم

توقيع اتفاقية تخزين فائض الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة الشمسية

توقيع اتفاقية تخزين فائض الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة الشمسية

&#34;الوفاء والبناء&#34;: نتشاور مع كافة القوائم الأخرى لدراسة طبيعة الرد والرفض لتأجيل الانتخابات

"الوفاء والبناء": نتشاور مع كافة القوائم الأخرى لدراسة طبيعة الرد والرفض لتأجيل الانتخابات

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34;: فتح وحماس لم يناقشا موضوع إجراء الانتخابات بالقدس بشكل جدي

قيادي بـ "الديمقراطية": فتح وحماس لم يناقشا موضوع إجراء الانتخابات بالقدس بشكل جدي

منوعات

شاهد: هل المهرة البحرينية السبب الرئيسي بانفصال بلقيس عن زوجها ؟

شاهد: هل المهرة البحرينية السبب الرئيسي بانفصال بلقيس عن زوجها ؟

شاهد: كواليس أخطر مشهد مواجهة بين أمير كرارة وأحمد السقا

شاهد: كواليس أخطر مشهد مواجهة بين أمير كرارة وأحمد السقا

شاهد: من جديد.. دنيا بطمة تثير الجدل الكبير بين جمهورها

شاهد: من جديد.. دنيا بطمة تثير الجدل الكبير بين جمهورها

بعد إجراء أربع عمليات.. شاهد كيف أصبحت حورية فرغلي

بعد إجراء أربع عمليات.. شاهد كيف أصبحت حورية فرغلي

شاهد: نيللي كريم تكشف حقيقة زواجها من وراء أهلها

شاهد: نيللي كريم تكشف حقيقة زواجها من وراء أهلها

شاهد: ماذا علقت سمية الخشاب بعد وقوعها ضحية في &#34;رامز عقله طار&#34;

شاهد: ماذا علقت سمية الخشاب بعد وقوعها ضحية في "رامز عقله طار"

شاهد: زارا البلوشي تغضب جمهورها بسبب ما حصلت عليه مقابل طلاقها

شاهد: زارا البلوشي تغضب جمهورها بسبب ما حصلت عليه مقابل طلاقها

شاهد: هند القحطاني تغضب جمهورها بسبب ما فعلته أثناء الصيام

شاهد: هند القحطاني تغضب جمهورها بسبب ما فعلته أثناء الصيام

صور.. نيكول سابا تتألق في أرقي سهرة رمضانية بالقاهرة.. وتطلق &#34;حفلة فركشة&#34;

صور.. نيكول سابا تتألق في أرقي سهرة رمضانية بالقاهرة.. وتطلق "حفلة فركشة"

شاهد: لاعب كرة يهاجم صوفينار &#34;معي الدليل على قُبلاتها لي&#34;

شاهد: لاعب كرة يهاجم صوفينار "معي الدليل على قُبلاتها لي"

عربي

مصر تبني مدينة رفح جديدة تحت حماية الجيش المصري

مصر تبني مدينة رفح جديدة تحت حماية الجيش المصري

العراق: عزل 21 شخصا للاشتباه بإصابتهم بـ &#34;السلالة الهندية&#34;

العراق: عزل 21 شخصا للاشتباه بإصابتهم بـ "السلالة الهندية"

وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للعاهل الاردني

وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للعاهل الاردني

47 وفاة و1552 إصابة كورونا جديدة في الأردن

47 وفاة و1552 إصابة كورونا جديدة في الأردن