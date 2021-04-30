"الخارجية": إسناد فلسطيني أردني متواصل لصمود أهالي حي الشيخ جراح

حي الشيخ جراح

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين وباسم دولة فلسطين عن شكرها وتقديرها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ملكا وحكومة وشعبا، ولنظيرتها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية لمصادقتها على 14 اتفاقية مع أهالي حي الشيخ جراح لإسناد حقهم في منازلهم.



وتأتي هذه الخطوة، وفق بيان للخارجية، اليوم الجمعة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تتويجا لجهود فلسطينية أردنية سابقة، تم من خلالها الحصول على جميع الأوراق والوثائق الثبوتية المتوفرة لدى الأشقاء في الأردن، بما فيها شهادة تبين أن وزارة الإنشاء والتعمير عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وعقدت اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، وكذلك استجابت الجهات الأردنية المختصة لجميع الطلبات ذات الصلة التي تقدم بها أهلنا في حي الشيخ جراح، بما يدعم موقفهم وحقوقهم.



وأكدت الوزارة أن هذه المصادقة هي استمرار للتنسيق الفلسطيني الأردني المشترك لدعم صمود المقدسيين عامة، وأهالي حي الشيخ جراح خاصة، وإسنادهم لتثبيتهم في القدس في وجه عمليات التهجير واقتلاعهم من منازلهم بالقوة التي تمارسها سلطات الاحتلال، صادقت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الشقيقة على 14 اتفاقية كانت قد عقدت بين وزارة الانشاء والتعمير الأردنية سابقا وأهالي حي الشيخ جراح، في تأكيد جديد على الجهود الأردنية الأخوية الصادقة المبذولة لإسناد ودعم قضية أهلنا في حي الشيخ جراح.