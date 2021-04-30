(فدا): لا يمكن للقيادة الاستسلام للإجراءات الإسرائيلية

وأوضح في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم الجمعة، أن حكومة الاحتلال تتمسك بما يسمى (صفقة القرن) واتخاذها كافة الإجراءات على الأرض من قمع واعتداء على المرشحين واعتقال البعض منهم.



وتابع رأفت أن اجراء الانتخابات دون القدس تطبيق لـ (صفقة القرن) ولا يمكن الاستسلام لفرض الوقائع الإسرائيلية.





رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام حزب (فدا)، صالح رأفت، إن قرار القيادة بتأجيل الانتخابات لحين ضمان إجرائها في القدس، "جاء لأنه لا يمكن للقيادة الفلسطينية أن تستسلم للإجراءات الإسرائيلية واتخذت قراراً بالتأجيل حتى تتمكن من انتزاع الحق الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس".