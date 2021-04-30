قوات الاحتلال تعتقل عدة مواطنين بينهم أسرى محررون بالضفة الغربية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم، عددا من المواطنين، بينهم أسرى محررون في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



في بيت لحم، اقتحمت قوة خاصة للاحتلال صباح اليوم جبل الموالح ببيت لحم، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وخرّبت في محتوياتها.



وقال مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أسرى محررين وهم: محمد وليد الهريمي، وجهاد عوض التعمري، وعيسى عواد المالحي.



وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة شابين قرب حاجز قلنديا شمال المدينة.



وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أوقفت سيارة الشابين، وقامت بإنزالهما بشكل وحشي وتكبيلهما واعتقالهما.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم أسيرا محررا من مخيم جنين على حاجز عسكري.



وأفاد مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور إن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر محمد العامر الزلفي من مخيم جنين أثناء مروره على حاجز عسكري قرب بلدة عرابة.