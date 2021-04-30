حسام بدران: قرار تأجيل الانتخابات "يوم أسود سيكون له تداعيات مختلفة"





وقال في تصريح لصحيفة (فلسطين): إن: "التأجيل أو بالأحرى الإلغاء والتعطيل سيكون له تداعياته المختلفة".





وأكد بدران أن التأجيل قرار فردي من جهة واحد فقط يخالف كل الاتفاقات السابقة وكذلك يتناقض مع الموقف الشعبي العام، وهو حرمان للناس من حقهم الطبيعي في اختيار قياداتهم، فـ "الانتخابات ليست منحة من أحد"، وفق تعبيره.





ولفت إلى أن قرار تأجيل الانتخابات كان جاهزًا منذ فترة وأن اجتماع مساء أمس الخميس، كان للإعلان فقط وليس للنقاش حول القرار، مؤكًدا أن مواجهة الاحتلال تكون بالمقاومة بكافة أشكالها، وأن "رهن مستقبلنا السياسي لا يكون بالاستسلام لمواقف الاحتلال".



رام الله - دنيا الوطناعتبر عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية "يوما أسودً" لا يمكن أن يكون ما بعده يشبه ما كان قبله.