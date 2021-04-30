قطاع غزة: 572 إصابة و11 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، بأنها أجرت 2091 فحصاً مخبرياً، خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 572 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



وأعلنت في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة تعافي 612 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا) وتسجيل 11 حالة وفاة، خلال نفس الفترة الزمنية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 100977 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 13559 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 86523 حالة.



ووصل إجمالي الوفيات 895 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 310 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 218 حالة.



وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400 جرعة وهي تكفي لـ 55200 شخص، وبلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 36781 شخصاً.