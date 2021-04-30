شؤون فلسطينية

قطاع غزة: 572 إصابة و11 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

قطاع غزة: 572 إصابة و11 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، بأنها أجرت 2091 فحصاً مخبرياً، خلال 24 ساعة الماضية، مسجلة 572 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).

وأعلنت في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة تعافي 612 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا) وتسجيل 11 حالة وفاة، خلال نفس الفترة الزمنية.

ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 100977 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 13559 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 86523 حالة.

ووصل إجمالي الوفيات 895 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 310 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 218 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فإن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة، 110400 جرعة وهي تكفي لـ 55200 شخص، وبلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، 36781 شخصاً.

أخبار ذات صلة

شاهد: لحظة إطلاق الاحتلال النار على فلسطيني قرب بيت لحم

شاهد: لحظة إطلاق الاحتلال النار على فلسطيني قرب بيت لحم

كتلة نضال العمال في فلسطين تصدر بياناً بمناسبة الأول من أيار

كتلة نضال العمال في فلسطين تصدر بياناً بمناسبة الأول من أيار

&#34;الخارجية&#34;: إسناد فلسطيني أردني متواصل لصمود أهالي حي الشيخ جراح

"الخارجية": إسناد فلسطيني أردني متواصل لصمود أهالي حي الشيخ جراح

(فدا): لا يمكن للقيادة الاستسلام للإجراءات الإسرائيلية

(فدا): لا يمكن للقيادة الاستسلام للإجراءات الإسرائيلية

قوات الاحتلال تعتقل عدة مواطنين بينهم أسرى محررون بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل عدة مواطنين بينهم أسرى محررون بالضفة الغربية

حسام بدران: قرار تأجيل الانتخابات &#34;يوم أسود سيكون له تداعيات مختلفة&#34;

حسام بدران: قرار تأجيل الانتخابات "يوم أسود سيكون له تداعيات مختلفة"

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على تأجيل الانتخابات الفلسطينية

أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على تأجيل الانتخابات الفلسطينية

شاهد: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب بيت لحم

شاهد: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب بيت لحم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

كتلة نضال العمال في فلسطين تصدر بياناً بمناسبة الأول من أيار

كتلة نضال العمال في فلسطين تصدر بياناً بمناسبة الأول من أيار

&#34;الخارجية&#34;: إسناد فلسطيني أردني متواصل لصمود أهالي حي الشيخ جراح

"الخارجية": إسناد فلسطيني أردني متواصل لصمود أهالي حي الشيخ جراح

(فدا): لا يمكن للقيادة الاستسلام للإجراءات الإسرائيلية

(فدا): لا يمكن للقيادة الاستسلام للإجراءات الإسرائيلية

قوات الاحتلال تعتقل عدة مواطنين بينهم أسرى محررون بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل عدة مواطنين بينهم أسرى محررون بالضفة الغربية

شاهد: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب بيت لحم

شاهد: الاحتلال يطلق النار على فلسطيني بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن قرب بيت لحم

توقيع اتفاقية تخزين فائض الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة الشمسية

توقيع اتفاقية تخزين فائض الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة الشمسية

&#34;الوفاء والبناء&#34;: نتشاور مع كافة القوائم الأخرى لدراسة طبيعة الرد والرفض لتأجيل الانتخابات

"الوفاء والبناء": نتشاور مع كافة القوائم الأخرى لدراسة طبيعة الرد والرفض لتأجيل الانتخابات

قيادي بـ &#34;الديمقراطية&#34;: فتح وحماس لم يناقشا موضوع إجراء الانتخابات بالقدس بشكل جدي

قيادي بـ "الديمقراطية": فتح وحماس لم يناقشا موضوع إجراء الانتخابات بالقدس بشكل جدي

منوعات

شاهد: هل المهرة البحرينية السبب الرئيسي بانفصال بلقيس عن زوجها ؟

شاهد: هل المهرة البحرينية السبب الرئيسي بانفصال بلقيس عن زوجها ؟

شاهد: كواليس أخطر مشهد مواجهة بين أمير كرارة وأحمد السقا

شاهد: كواليس أخطر مشهد مواجهة بين أمير كرارة وأحمد السقا

شاهد: من جديد.. دنيا بطمة تثير الجدل الكبير بين جمهورها

شاهد: من جديد.. دنيا بطمة تثير الجدل الكبير بين جمهورها

بعد إجراء أربع عمليات.. شاهد كيف أصبحت حورية فرغلي

بعد إجراء أربع عمليات.. شاهد كيف أصبحت حورية فرغلي

شاهد: نيللي كريم تكشف حقيقة زواجها من وراء أهلها

شاهد: نيللي كريم تكشف حقيقة زواجها من وراء أهلها

شاهد: ماذا علقت سمية الخشاب بعد وقوعها ضحية في &#34;رامز عقله طار&#34;

شاهد: ماذا علقت سمية الخشاب بعد وقوعها ضحية في "رامز عقله طار"

شاهد: زارا البلوشي تغضب جمهورها بسبب ما حصلت عليه مقابل طلاقها

شاهد: زارا البلوشي تغضب جمهورها بسبب ما حصلت عليه مقابل طلاقها

شاهد: هند القحطاني تغضب جمهورها بسبب ما فعلته أثناء الصيام

شاهد: هند القحطاني تغضب جمهورها بسبب ما فعلته أثناء الصيام

صور.. نيكول سابا تتألق في أرقي سهرة رمضانية بالقاهرة.. وتطلق &#34;حفلة فركشة&#34;

صور.. نيكول سابا تتألق في أرقي سهرة رمضانية بالقاهرة.. وتطلق "حفلة فركشة"

شاهد: لاعب كرة يهاجم صوفينار &#34;معي الدليل على قُبلاتها لي&#34;

شاهد: لاعب كرة يهاجم صوفينار "معي الدليل على قُبلاتها لي"

عربي

مصر تبني مدينة رفح جديدة تحت حماية الجيش المصري

مصر تبني مدينة رفح جديدة تحت حماية الجيش المصري

العراق: عزل 21 شخصا للاشتباه بإصابتهم بـ &#34;السلالة الهندية&#34;

العراق: عزل 21 شخصا للاشتباه بإصابتهم بـ "السلالة الهندية"

وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للعاهل الاردني

وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للعاهل الاردني

47 وفاة و1552 إصابة كورونا جديدة في الأردن

47 وفاة و1552 إصابة كورونا جديدة في الأردن