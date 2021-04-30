أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على تأجيل الانتخابات الفلسطينية

خلال اجتماع القيادة الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزي بوريل، اليوم الجمعة، إن تأجيل الانتخابات الفلسطينية "أمر مخيب للآمال بشدة"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وأعلن الرئيس محمود عباس، فجر اليوم الجمعة، تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، لحين ضمان مشاركة الأهالي في القدس.



جاء ذلك خلال تلاوته للبيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية، الذي عقد مساء الخميس، في مدينة رام الله؛ لمناقشة موضوع الانتخابات الفلسطينية.



وقال: "سنعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية، وتعزيز منظمة التحرير الفلسطينية"، مضيفا: "إجراء الانتخابات يجب أن يشمل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس".