توقيع اتفاقية تخزين فائض الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الطاقة الشمسية

وقع رئيس سلطة المياه، المهندس مازن غنيم اليوم مع المهندس سمير مطير رئيس هيئة مديرية شركة توزيع الكهرباء اتفاقية تخزين فائض الطاقة الشمسية والتي تهدف الى الاستفادة الكلية من الطاقة المنتجة من محطة الطاقة الشمسية التي ستنشئها سلطة المياه بقدرة 7.5 ميغا واط، بتمويل من الحكومة الايرلندية من خلال وكالة التنمية الفرنسية بقيمة 8 مليون يورو وحيث تم طرح عطاء محطة الطاقة الشمسية مطلع هذا الشهر، حيث تتيح الاتفاقية ان تستفيد سلطة المياه من كامل الطاقة المنتجة.



ومن خلال هذه المحطة سيتم تزويد الطاقة المهربائية لتغطية استهلاك الكهرباء لكافة مرافق مشروع مجاري شمال غزة الحالية والمستقبلية والذي يشمل محطة المعالجة ومحطة الضخ المركزية وابار الاسترجاع ومحطة ضخ المياه المستعادة للري الزراعي، مما سيعزز استدامة وديمومة تشغيل هذه المرافق وتقليل التكلفة التشغيلية بشكل كبير، مما ينعكس ايجابا على تسعيرة المياه للمزارعين المستفيدين من المياه المستعادة والذي بدوره سيساهم في ازدهار القطاع الزراعي في محافظتي غزة وشمال غزة من خلال ري 15 الف دونم.



هذا وقد تم انجاز هذه الاتفاقية بالتعاون المشترك بين سلطة المياه وسلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة توزيع الكهرباء



رام الله - دنيا الوطن